الطعام فية سم قاتل.. تسمم 260 سائحا في عدد من الفنادق التركية

تركيا من أكثر البلاد التي تستقطب عدد كبير من السياح فهي تتمتع بالمقومات السياحية المختلفة، ولكنها واجهت كبوة سياحية حيث أنه قد تم الكشف عن تسمم مئات السياح في عدد من الفنادق الخمس نجوم في تركيا، وقد وصل الحال بهم إلى الوفاة، هذا وقد ذكر موقع “فيستي” أن هناك ما يزيد عن 260 سائح قد تسمموا جراء تناول الطعام في عدد من الفنادق المختلفة مثل فندق ليما لارا، أما عن المصابين فهم من الجنسيات المختلفة، ومنهم 50 سائح أوكراني الجنسية.

توفي عدد من السياح في تركيا في الفنادق المختلفة بالبلد بعد تناولهم طعام فاسد، حيث تسرب السم في أجسامهم، هذا وقد قامت السلطات التركية بفتح تحقيق حتى يتسنى لها معرفة السبب الكامن وراء التسمم، إلا أنها لم تأمر بإغلاق تلك الفنادق حتى الآن.

وقد اشتكى عدد كبير من السياح من الطعام المقدم في الفنادق، ومن سوء الخدمة فيما سبق إلا أنه قد قوبلت الشكاوي بالتجاهل وقتئذ، كما أشار بعض السياح إلى أن بعض الفنادق تقدم من الطعام والشراب ما هو منتهي الصلاحية وفاسد.

هذا وقد أشارت صحيفة “جمهورييت” التركية إلى أنه هناك من المصابين قد أشتبه في إصابتهم بالتسمم نتيجة الغذاء الفاسد، ومنهم 7 سياح من إندونيسيا، و45 من الصين، وهم يقيمون في فندق ببلدية قايماقلي في ولاية نوشهير، وقد ظهرت عليهم أعراض التسمم من القئ والإسهال والتقلصات في البطن، وقد تم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج.

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الليرة التركي ينهار أمام لدولار..تعرف على أزمة الاقتصاد التركى".. بالفيديو

سعر الليرة التركية اليوم تدخل عين العاصفة، فقد تراجعت أسعار الليرة التركية العام الماضي تراجع حاد لتسجل سعر أعلى من 7 ليرة اليوم مقابل الدولار، اما عن سعر الليرة مقابل الدولار اليوم فقد سجلت 5.76 ليرة مقابل الدولار، ليدخل الاقتصاد التركي في منزلق إلى المجهول، وتشهد الساحة الاقتصادية التركية منذ عدة أشهر صراع بين أردوغان من ناحية ومراد ستينكايا” محافظ البنك المركزي التركي من ناحية أخرى.

فأردوغان يصف رفع سعر الفائدة على الليرة التركية بانه أم وأب كل الشرور، والبنك المركزي التركي يحاول جاهدا وقف نزيف الخسائر الذي يلاحق قيمة العملة التركية مقابل الدولار الأمريكي وكذلك العملات الرئيسية، وبذلك أصبحت مشاكل الاقتصاد التركي ككرة الثلج المتدحرجة لدرجة أصبح من الصعب السيطرة عليه، فلن تقف المشكلة عند انهيار سعر الليرة فقط بل سيتبعها مشكلة التضخم التي سيكتوي بها غالبية الشعب التركي في ظل تخبط وتسلط وفساد الطغمة الحاكمة.

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ومن الجدير بالذكر أن العملة التركية قد سجلت هذا العام أدنى سعر لها عند مستوى 7.24 ليرة مقابل الدولار، وكان من ضمن أسباب انهيار سعر الليرة التركية هشاشاة الاقتصاد التركي، وكذلك مديونية والقطاع الخاص التي تتعدى 200 مليار دولار، وكذلك تفاقم الأزمة بين تركيا وأمريكا، ونتيجة لمخاوف العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين والمتعلقة بمحاولة أردوغان التدخل في الشأن الاقتصادي والسياسة النقدية للبلاد.

ذكر أحد المصادر أن البنوك التركية اضطرت لطلب أموال من الخارج بالدولار واليورو لتلبية طلب العملاء

وصرح المصدر أن البنوك التركية تقوم بتمويل عملات أجنبية إلكترونية للبنوك الدولية، ثم تدفع عمولة لنقل النقود المادية إلى تركيا.

ومن الجدير بالذكر احتفاظ الأتراك بنسبة كبيرة من مدخراتهم بالعملات الأجنبية وذلك حماية لأموالهم ضد التضخم ونوبات تراجع العملة.

هذا وقد سجلت الليرة اليوم تراجع سعري اليوم لمستويات 5.76 ليرة مقابل الدولار، فمشاكل الاقتصاد التركي أعمق من ذلك بكثير، خاصة مع تراكم الديون الحكومية، وكذلك تراكم ديون الشركات الخاصة بما يفوق 400 مليار دولار، لكن سرعان تبخرت جهود وتدخل البنك المركزي التركي للسيطرة على قيمة العملة التركية، لتعاود الهبوط من جديد بعنف بالغ، وتشير التوقعات أن يستهدف سعر الليرة التركية مستويات 7 ليرة مقابل الدولار.