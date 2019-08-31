الليرة التركي ينهار أمام لدولار.. تعرف على سبب الأزمة الاقتصادية

وتشهد الساحة الاقتصادية التركية منذ عدة أشهر صراع بين أردوغان من ناحية ومراد ستينكايا محافظ البنك المركزي التركي من ناحية أخرى.

سعر الليرة التركية اليوم تدخل عين العاصفة، فقد تراجعت أسعار الليرة التركية العام الماضي، تراجع حاد لتسجل سعر أعلى من 7 ليرة اليوم مقابل الدولار، أما عن سعر الليرة مقابل الدولار اليوم فقد سجلت 5.76 ليرة مقابل الدولار، ليدخل الاقتصاد التركي في منزلق إلى المجهول،



ويصف أردوغان، رفع سعر الفائدة على الليرة التركية بانه أم وأب كل الشرور، والبنك المركزي التركي يحاول جاهدا وقف نزيف الخسائر الذي يلاحق قيمة العملة التركية مقابل الدولار الأمريكي وكذلك العملات الرئيسية، وبذلك أصبحت مشاكل الاقتصاد التركي ككرة الثلج المتدحرجة لدرجة أصبح من الصعب السيطرة عليه، فلن تقف المشكلة عند انهيار سعر الليرة فقط بل سيتبعها مشكلة التضخم التي سيكتوي بها غالبية الشعب التركي في ظل تخبط وتسلط وفساد الطغمة الحاكمة.

ومن الجدير بالذكر أن العملة التركية قد سجلت هذا العام أدنى سعر لها عند مستوى 7.24 ليرة مقابل الدولار، وكان من ضمن أسباب انهيار سعر الليرة التركية هشاشاة الاقتصاد التركي، وكذلك مديونية والقطاع الخاص التي تتعدى 200 مليار دولار، وكذلك تفاقم الأزمة بين تركيا وأمريكا، ونتيجة لمخاوف العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين والمتعلقة بمحاولة أردوغان التدخل في الشأن الاقتصادي والسياسة النقدية للبلاد.

ذكر أحد المصادر، أن البنوك التركية اضطرت لطلب أموال من الخارج بالدولار واليورو لتلبية طلب العملاء

وصرح المصدر أن البنوك التركية تقوم بتمويل عملات أجنبية إلكترونية للبنوك الدولية، ثم تدفع عمولة لنقل النقود المادية إلى تركيا.

ومن الجدير بالذكر احتفاظ الأتراك بنسبة كبيرة من مدخراتهم بالعملات الأجنبية وذلك حماية لأموالهم ضد التضخم ونوبات تراجع العملة.

هذا وقد سجلت الليرة اليوم تراجع سعري اليوم لمستويات 5.76 ليرة مقابل الدولار، فمشاكل الاقتصاد التركي أعمق من ذلك بكثير، خاصة مع تراكم الديون الحكومية، وكذلك تراكم ديون الشركات الخاصة بما يفوق 400 مليار دولار، لكن سرعان تبخرت جهود وتدخل البنك المركزي التركي للسيطرة على قيمة العملة التركية، لتعاود الهبوط من جديد بعنف بالغ، وتشير التوقعات أن يستهدف سعر الليرة التركية مستويات 7 ليرة مقابل الدولار.

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ما لا تعرفة عن رئيس الديوان الملكي السعودي الجديد

من هو فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيس الديوان الملكي السعودي الجديد؟.. "هو السؤال الذي يشغل تفكير جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية الآن بعد أصدر الأمر الملكي، ومن هنا نقدم لكم السيرة الذاتية للوزير فهد العيسى وتاريخه والشهادات العلمية التي حصل عليها.

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صدر أمر ملكي سعودي بتعيين فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيسًا للديوان الملكي السعودي بمرتبة وزير. وللعيسى باع زاخر من الإنجازات والخبرات؛ إذ حصل على عدد من الشهادات العلمية، وتدرج في عدد من الأعمال والمهام المتنوعة، وقدم حزمة من البحوث والدراسات والاستشارات، إضافة لمشاركته في عدد المؤتمرات واللجان.

ووُلد العيسى عام 1384هـ، وحصل على درجة البكالوريوس في الأنظمة من جامعة الملك سعود من كلية العلوم الإدارية مع مرتبة الشرف عام 1406هـ، وماجستير في القانون من الجامعة الأمريكية في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية بتقدير امتياز عام 1412هـ، وشهادة تقدير وتفوق من جامعة الملك سعود عام 1406هـ، وشهادة من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1412هـ لتفوقه. كما حصل على وسام الوحدة اليمنية الوطني من الدرجة الثالثة على جهوده في مفاوضات الحدود السعودية - اليمنية عام 1422هـ.

وعمل "العيسى" باحثًا قانونيًّا في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء منذ عام 1406هـ، ثم مستشارًا قانونيًّا في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء منذ عام 1416هـ، وعمل مستشارًا قانونيًّا متعاونًا مع الديوان الملكي منذ عام 1416هـ حتى عام 1434هـ، وكُلف مديرًا عامًّا لمكتب وزير الدفاع منذ بداية عام 1435هـ. وفي تاريخ 9 4 1436هـ صدر أمر ملكي بتعيينه مديرًا لمكتب سمو وزير الدفاع بالمرتبة الممتازة بحسب صحيفة سبق.

ويمتلك العيسى عددًا من الخبرات، وحضر العديد من المؤتمرات والندوات في المجالات القانونية المختلفة، وهو محكّم معتمد لدى وزارة العدل، وشارك في العديد من اللجان التي شُكلت في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وبعض الجهات الحكومية الأخرى لدراسة بعض الأنظمة واللوائح والاتفاقيات، وسبق له العمل مستشارًا وعضوًا في الجانب السعودي في لجنة تعيين الحدود السعودية اليمنية المشتركة، وعضوًا في الجانب السعودي في اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي اليمني.

كما عمل رئيسًا للجنة الدائمة لدراسة الموضوعات المتعلقة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية المشكّلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وفي العديد من اللجان الإدارية في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء.