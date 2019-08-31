كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للشهر الرابع على التوالي.. تقليص نشاط المصانع بالصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقلص نشاط المصانع في الصين في أغسطس للشهر الرابع على التوالي مع تصعيد الولايات المتحدة للضغوط التجارية وظل الطلب المحلي بطيئا مما يشير إلى تباطؤ جديد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

والضعف المستمر في قطاع الصناعات التحويلية الضخم في الصين يمكن أن يغذي التوقعات بأن بكين بحاجة إلى طرح التحفيز بسرعة أكبر، وبشكل أكثر قوة، للتغلب على أكبر انكماش منذ عقود.

وقال مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم السبت أن مؤشر مديري المشتريات انخفض إلى 49.5 في أغسطس، مقابل 49.7 في يوليو، أدنى علامة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش على أساس شهري.

وأظهر استطلاع لرويترز أن المحللين يتوقعون أن يظل مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس دون تغيير عن الشهر السابق.

وأظهر المقياس الرسمي للمصانع احتكاكات تجارية متنامية مع الولايات المتحدة واستمر تباطؤ الطلب العالمي في إفساد المصدرين الصينيين.

وانخفضت طلبات التصدير للشهر الخامس عشر على التوالي في أغسطس، مع ارتفاع المؤشر الفرعي إلى 47.2 من 46.9 في يوليو.

كما واصل إجمالي الطلبات الجديدة - من الداخل والخارج - انخفاضه، مما يشير إلى أن الطلب المحلي لا يزال ضعيفًا، على الرغم من موجة التدابير المعززة للنمو خلال العام الماضي.

وقال محللون في جولدمان ساكس في مذكرة "إن التحميل الأمامي للصادرات إلى الولايات المتحدة قبل زيادة الرسوم الجمركية دعم نمو التجارة والنشاط الكلي، لكن هذا التأثير سوف يتلاشى على الأرجح في الأشهر القليلة المقبلة".

وكانت الشركات المصنعة في الصناعات الموجهة نحو الاستهلاك مثل قطاع السيارات عرضة للخطر بشكل خاص، وخفضت شركات صناعة السيارات مثل جيلي ( 0175.HK ) وجريت وول ( 601633.SS ) توقعات المبيعات والأرباح.

وأظهرت البيانات نشاطًا في الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم التي تم التعاقد معها، حتى في الوقت الذي تمكنت فيه الشركات المصنعة الكبرى، التي تدعمها العديد من الشركات، من التوسع في أغسطس.

واستمرت المصانع في التخلي عن الوظائف في شهر أغسطس وسط التوقعات غير المؤكدة للأعمال. انخفض مؤشر التوظيف الفرعي إلى 46.9، مقارنة بـ 47.1 في يوليو.

وشهد شهر أغسطس تصاعدًا كبيرًا في الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة على مدى عام، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب في وقت مبكر من هذا الشهر أنه سيفرض تعريفة جمركية جديدة على السلع الصينية ابتداءً من 1 سبتمبر، وترك عملة اليوان تضعف بشدة بعد أيام.

وبعد أن ردت بكين بتعريفة انتقامية، قال ترامب إن الرسوم الحالية سيتم رفعها في الأشهر المقبلة. وتغطي التحركات المشتركة الآن بشكل فعال جميع صادرات الصين إلى الولايات المتحدة.

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وقال ترامب في ساعة متأخرة يوم الجمعة أن فرق التجارة من الجانبين تواصل الحديث وستجتمع في سبتمبر، ولكن الزيادات في التعريفة الجمركية على السلع الصينية المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد لن تتأخر.

وكان الرئيس الأمريكي قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الصين ترغب في التوصل إلى صفقة "سيئة للغاية"، مشيرًا إلى ما وصفه بزيادة الضغط الاقتصادي على بكين وفقدان الوظائف.

ولكن معظم المحللين يشككون في وضع حد للنزاع في أي وقت قريب، وقد خفض البعض مؤخرًا توقعات النمو للصين في الفصول القادمة.

وأثار التدهور المفاجئ في العلاقات التجارية التكهنات بشأن ما إذا كانت الصين تحتاج إلى طرح المزيد من التدابير القوية لمنع النمو من الهبوط إلى ما دون 6٪ هذا العام، وهو الحد الأدنى لنطاقه المستهدف وهو حوالي 6.0-6.5٪.

ويتوقع المحللون على نطاق واسع أن تخفض بكين بعض معدلات الإقراض الرئيسية في سبتمبر للمرة الأولى منذ أربع سنوات للمساعدة في استقرار النمو.

وحتى الآن، اعتمدت بكين على مزيج من التحفيز المالي والتخفيف النقدي للتعامل مع التباطؤ الاقتصادي، بما في ذلك مئات المليارات من الدولارات في الإنفاق على البنية التحتية وخفض الضرائب للشركات.

ولكن المحللين يلاحظون أن نمو الاستثمار في البنية التحتية ظل ضعيفًا على الرغم من الإجراءات الأولية التي اتخذتها في المضخات، مما يؤكد الحاجة إلى دعم إضافي.

وارتفع نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين لأول مرة منذ خمسة أشهر في أغسطس، مع ارتفاع الأرقام الرسمية من دراسة أعمال منفصلة إلى 53.8 من 53.7 في أغسطس.

وتعتمد بكين على قطاع خدمات قوي لتخفيف بعض الآثار الاقتصادية الناجمة عن عدم اليقين في التجارة وأنشطة التصنيع البطيئة.

ومع ذلك قال مكتب الإحصاءات في بيان: "على الرغم من ارتفاع الرقم الكلي، تقلص النشاط في صناعة العقارات".

ودعم قطاع الخدمات ارتفاع أجور المستهلكين الصينيين وقوة إنفاق قوية في السنوات الأخيرة، ولكن خفف القطاع في أواخر العام الماضي وسط تباطؤ أوسع.