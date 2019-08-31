كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول إيراني: الولايات المتحدة تظهر بعض المرونة في مبيعات النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن مسؤول إيراني رفيع قال اليوم السبت إن الولايات المتحدة أبدت مرونة في ترخيص مبيعات النفط الإيرانية، وهذا دليل على أن سياسة "الضغط الأقصى" التي تتبعها واشنطن ضد طهران قد هُزمت.

كما مهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الطريق في قمة مجموعة السبع قبل أسبوع للتوصل إلى حل دبلوماسي محتمل للمواجهة بين الولايات المتحدة وإيران التي تختمر منذ أن انسحب الرئيس دونالد ترامب واشنطن العام الماضي من الاتفاق النووي مع القوى الدولية عام 2015 مع طهران.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية ايرنا عن عباس عراقشي نائب وزير الخارجية الايراني قوله "التقى ماكرون، ترامب خلال اجتماع مجموعة السبع وأظهر الجانب الامريكي بعض المرونة في ترخيص مبيعات النفط الايرانية."

وقال "هذا خرق لسياسة الضغط الأمريكية القصوى ونجاح لسياسة المقاومة الإيرانية القصوى".

كما لم يشرح أراكشي أي تعليق فوري أو فرنسي أو أمريكي.

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ومنذ التخلي عن الصفقة النووية، واصفا إياها بأنها معيبة لمصلحة إيران، أعاد ترامب فرض عقوبات لخنق تجارة النفط الحيوية وإجبار طهران على قبول قيود أكثر صرامة على نشاطها النووي، والحد من برنامجها الصاروخي البالستي وإنهاء دعمها للقوات بالوكالة في جميع أنحاء الشرق. الشرق.

وقال عراقشي إن إيران وشركائها الأوروبيين في الاتفاق النووي واجهوا محادثات "صعبة ومعقدة" لإنقاذ المعاهدة.

وقال إن طهران عازمة على مواصلة تخفيض التزاماتها بموجب الاتفاق حتى تحصل على الحماية من العقوبات المفروضة على مبيعات النفط والمعاملات المصرفية.

كما حث الرئيس الإيراني حسن روحاني شعبه يوم الأربعاء الماضي على توحيد جهوده للتغلب على "الحرب الاقتصادية" التي تشنها واشنطن، بينما قالت حكومته إنها ستستخدم الدبلوماسية لمحاولة حل الأزمة رغم أنها لا تثق في ترامب.

