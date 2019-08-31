تأجيل محاكمة البشير إلى السبت المقبل بعد سماع الشهود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت هيئة محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، المنعقدة بقاعة معهد التدريب القضائي بالخرطوم، تأجيل محاكمته إلى جلسة السبت المقبل بعد سماع الشهود.

ووجهت المحكمة للرئيس المعزول عمر البشير تهمة حيازة نقد أجنبي من عقد صفقات غير مشروعة.

كان اليوم السبت، قد شهد ثالث جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول، حيث مثل أمام المحكمة بشأن المعروضات والأموال التي عثر عليها في مقر إقامته، والتحقيق في تلقيه مساعدات تقدر بملايين الدولارات.

وكان أحمد إبراهيم الطاهر عضو هيئة الدفاع عن البشير، قد أعلن في جلسة سابقة تقديمه طلبا للمحكمة لإطلاق سراحه بالضمان المالي.