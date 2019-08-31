استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شرق غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استشهد شاب فلسطيني، صباح السبت، متأثرًا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرة العودة وكسر الحصار أمس الجمعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.



وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد الشاب بدر الدين نبيل موسى أبو موسى (25 عامًا)، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها أمس شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مضيفة أن الشاب استشهد في مستشفى غزة الأوروبي، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرات العودة أمس شرق بلدة خزاعة.





وأصيب 75 فلسطينيا على الأقل بجروح، الجمعة، جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في الجمعة الـ72 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن طواقمها تعاملت مع 75 إصابة منها 42 بالرصاص الحي في اعتداءات الاحتلال على المشاركين في مسيرات العودة بالرصاص والرصاص المطاطي.

ومنذ 30 مارس/آذار 2018، يتظاهر آلاف الفلسطينيين في 5 ساحات اعتصام، نصبت بها خيام في محافظات القطاع بزخم كبير كل جمعة ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى.

ومنذ انطلاق المسيرات، استشهد 327 فلسطينيا "16 منهم جثامينهم محتجزة من الاحتلال" وأصيب أكثر من 31 ألفا، في قمع الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في تلك المظاهرات التي تنادي بحق العودة وكسر حصار غزة، إلى جانب اعتداءات إسرائيلية أخرى على قطاع غزة.