واشنطن تعين ممثلا خاصا لدمج دول غرب البلقان بمؤسسات أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الولايات المتحدة، السبت، تعيين الدبلوماسي ماثيو بالمر ممثلا خاصا لأمريكا في منطقة غرب البلقان، مهمته الدفاع عن دمج عدد من دول جنوب شرق أوروبا في المؤسسات الأوروبية والأطلسية.

وتضم هذه المنطقة شمال مقدونيا وألبانيا والبوسنة ومونتينيغرو وصربيا وكوسوفو.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن بالمر سيقود في مهمته جهودنا لتعزيز العمل الدبلوماسي الأمريكي من أجل السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة وسيركز على دمج دول غرب البلقان في المؤسسات الغربية.

وتدعو الولايات المتحدة تقليديا إلى انضمام هذه الدول إلى حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي.

وسيزور ماثيو بالمر، الذي سيبقى مساعدا لوزير الخارجية لشؤون أوروبا، سلوفينيا غدا الأحد للمشاركة في منتدى "بليد" الاستراتيجي قبل أن يشارك حتى العاشر من سبتمبر/أيلول المقبل في اجتماعات في بروكسل وفيينا وبودجوريتسا.