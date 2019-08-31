جلسة ثالثة لمحاكمة البشير في اتهامات الفساد المالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت، السبت، الجلسة الثالثة من محاكمة الرئيس السوداني المعزول، عمر حسن البشير، في تهم تتعلق بالفساد المالي.
ويحاكم البشير في القضية المعروفة بالفساد الكبير والتي تتعلق بشأن الأموال التي عثر عليها في مقر إقامته، والتحقيق في تلقيه مساعدات تقدر بملايين الدولارات.
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