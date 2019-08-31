مادورو يعلن جمع ملايين التوقيعات ضد ترامب لتجميده أصول فنزويلية

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السبت 31 أغسطس 2019
مادورو
كتب
متابعات_الخليج 365
أكد رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، أنه جمع 8 ملايين توقيع للتنديد بقرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب بتجميد أصول تعود لشركات حكومية فنزويلية في الولايات المتحدة.
وقال مادورو في فعالية مع عمال أقيمت الجمعة في العاصمة كاراكاس "في غضون أسبوعين فقط، تجلت في هذه الحملة الشجاعة والرغبة في المواجهة والحب وما يشعر به الفنزويليون تجاه الحظر الأمريكي".
وتابع: "اليوم (الجمعة)، وصلنا إلى 8ملايين توقيع".
وأوضح الرئيس أن جمع هذا القدر من التوقيعات جاء في "وقت قياسي" مقارنة بجمع 10 ملايين توقيع في 2015 للتنديد أيضاً بقرار أمريكي، كان يعتبر فنزويلا تمثل "تهديدا غير عادي".
وذكر مادورو أن العريضة سوف ترسل إلى الأمم المتحدة بشأن رغبة الشعب الفنزويلي.
وكان وزير الإعلان الفنزويلي خورخي رودريجيز قد أعلن في 10 أغسطس(آب) عزم حكومته جمع 13 مليون توقيع قبل 10 سبتمبر (أيلول) من أجل إرسالها لاحقا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويشار إلى أن ترامب قد أصدر مطلع أغسطس (آب) أمراً يقضي بتجميد جميع الأصول الحكومية لفنزويلا في الأراضي الأمريكية، في خطوة إضافية تهدف إلى إقصاء مادورو من حكم البلد اللاتيني.
وأوضح الرئيس الأمريكي في الأمر التنفيذي الذي دخل حيز التنفيذ "تم تجميد جميع الأصول والحصص في ممتلكات التابعة لحكومة فنزويلا داخل الولايات المتحدة ... ولا يمكن تحويلها أو دفعها أو تصديرها أو سحبها أو التفاوض بخصوصها بأي طريقة أخرى".
وتمر فنزويلا بمنعطف سياسي حاد منذ يناير (كانون الثاني) الماضي عندما جرى تنصيب مادورو رئيسا لولاية جديدة لست سنوات عقب انتخابات لا تعترف بها المعارضة وجانب من المجتمع الدولي وشككت في نزاهتها، مما دفع رئيس البرلمان المعارض خوان جوايدو لإعلان نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد ونال دعم أكثر من 50 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة.
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