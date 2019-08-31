توقعات بتنظيم احتجاجات في جميع أنحاء بريطانيا ضد تعليق عمل البرلمان

Advertisements السبت 31 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب متابعات_الخليج 365 أعرب منظمو احتجاجات جماهيرية اليوم السبت، عن توقعهم بمشاركة مئات الآلاف من المواطنين في احتجاجات في جميع أنحاء بريطانيا ضد تعليق رئيس الوزراء بوريس جونسن عمل البرلمان البريطاني.

Advertisements وتأتي هذه الاحتجاجات بدعوة من مبادرة "أوروبا أخرى ممكنة" المعارضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويشارك في هذه الاحتجاجات زعيم المعارضة وحزب العمال المعارض جيريمي كورن ومنظمة "مومنتم" ونشطاء بيئيون من حملة "يوث سترايك فور كلايمت". ومن المتوقع أن تبدأ المظاهرة الأكبر الساعة الـ12:00 خارج مقر الحكومة البريطانية. وخارج لندن، من المتوقع أن تنظم احتجاجات في كل من برمنغهام وبرايتون وبريستول وكامبريدج وليفربول ومانشستر ونيوكاسل ونورويتش وأكسفورد ويورك وغيرها من المدن، فضلاً عن ابردين وجلاسجو في اسكتلندا. Advertisements

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