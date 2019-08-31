الخارجية الأميركية: تعيين ماثيو بالمر مبعوثا لواشنطن في منطقة البلقان

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​، "تعيين الدبلوماسي ماثيو بالمر، ممثّلًا خاصًّا للولايات المتحدة الأميركية في غرب ​البلقان​".

وأوضحت في بيان، أنّ "بالمر سيقود في مهمّته، جهودنا لتعزيز العمل الدبلوماسي الأميركي من أجل السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، وسيركّز على دمج دول غرب البلقان في المؤسسات الغربية".

وتضمّ هذه المنطقة شمال ​مقدونيا​ و​ألبانيا​ و​البوسنة​ و​مونتينيغرو​ و​صربيا​ و​كوسوفو​. وتدعو ​الولايات المتحدة​ تقليديًّا إلى انضمام هذه الدول إلى ​حلف شمال الأطلسي​ و/أو ​الاتحاد الأوروبي​.

وسيزور ماثيو بالمر الّذي سيبقى مساعدًا لوزير الخارجية لشؤون ​أوروبا​، ​سلوفينيا​ غدًا الأحد، للمشاركة في منتدى "بليد" الاستراتيجي، قبل أن يشارك حتّى العاشر من أيلول المقبل في اجتماعات في ​بروكسل​ و​فيينا​ وبودغوريتسا.