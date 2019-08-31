نائب الرئيس اليمني ثمّن دعم السعودية وجهودها لاستكمال معركة التحرير

أعرب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن ​علي محسن صالح​، عن تقديره لـ"الدعم الّذي تقدّمه ​السعودية​ واهتمامها المستمر بما من شأنه استكمال معركة التحرير، وطرد "ميليشيا الحوثي" الإرهابية المدعومة من ​إيران​". وأكّد خلال اتصال هاتفي بقائد محور كتاف في محافظة صعدة اللواء رداد الهاشمي، "قدرة اليمنيين وعزيمتهم في دحر وهزيمة جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​)". وثمّن "تضحيات الجيش الوطني لبلاده وثباته في وجه "أنصار الله". وأطلع الهاشمي، صالح، على المستجدات الميدانيّة وأحوال الجبهات والمقاتلين فيها.

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