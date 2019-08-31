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مقتل 26 ارهابيا من طالبان بغارات جوية نفذها الجيش الافغاني

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أشارت الداخلية الأفغانية في بيان الى أن "26 إرهابيا من ​طالبان​ قتلوا في غارات جوية نفذها سلاح الطيران ب​الجيش​ الأفغانية في مناطق بول شينواري وزاخيل وغاو قو وقهوه خانه في مدينة قندوز".

ولفتت الى أن "ثمانية إرهابيين من طالبان قتلوا خلال العملية البرية للقوات المسلحة الأفغانية في محيط مدينة قندوز".

وقد دفعت ​الحكومة​ المركزية في ​كابول​ تعزيزات عسكرية إلى المدينة لوقف هجوم المتمردين وفي محاولة لإبقاء المدينة في إدارتها، واتهمت مسلحي طالبان باستعمال المدنيين دروعاً بشرية والقتال وسط مناطق مأهولة بالسكان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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