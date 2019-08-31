مقتل 26 ارهابيا من طالبان بغارات جوية نفذها الجيش الافغاني

أشارت الداخلية الأفغانية في بيان الى أن "26 إرهابيا من طالبان قتلوا في غارات جوية نفذها سلاح الطيران بالجيش الأفغانية في مناطق بول شينواري وزاخيل وغاو قو وقهوه خانه في مدينة قندوز".
ولفتت الى أن "ثمانية إرهابيين من طالبان قتلوا خلال العملية البرية للقوات المسلحة الأفغانية في محيط مدينة قندوز".
وقد دفعت الحكومة المركزية في كابول تعزيزات عسكرية إلى المدينة لوقف هجوم المتمردين وفي محاولة لإبقاء المدينة في إدارتها، واتهمت مسلحي طالبان باستعمال المدنيين دروعاً بشرية والقتال وسط مناطق مأهولة بالسكان.
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