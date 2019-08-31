فصيلة البسطة أوقفت مروج مخدرات بعد مداهمة في النويري وضبطت كمية منها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّه "وردت معلومات إلى فصيلة البسطة في وحدة ​شرطة بيروت​، عن تواجد مروّج مخدرات في إحدى الشقق في النويري"، موضحةً أنّ "نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، وبتاريخ 29 آب 2019 تمكّن عناصر من الفصيلة من ​مداهمة​ الشقة وتوقيفه ويُدعى: "ج. س." (مواليد عام 1983، مصري)".

وبيّنت في بلاغ، أنّه "ضُبط بحوزته: 731 غرامًا من مادة ​حشيشة الكيف​ موضّبة للتوزيع، 58 حبّة ترامال (Tramal)، 58 حبّة ريفوتريل (Rivotril)، 20 حبّة بريجيديكس (Pregedex)، 5 حبات دوريكسينا (Dorixina)، ميزان حسّاس، مبلغ 1500 دولار أميركي وهاتفان خلويان".

ولفتت المديرية إلى أنّ "الموقوف أودع مع المضبوطات ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، للتوسّع بالتحقيق معه بناءً على إشارة القضاء المختصّ".