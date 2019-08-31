أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّه "وردت معلومات إلى فصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت، عن تواجد مروّج مخدرات في إحدى الشقق في النويري"، موضحةً أنّ "نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، وبتاريخ 29 آب 2019 تمكّن عناصر من الفصيلة من مداهمة الشقة وتوقيفه ويُدعى: "ج. س." (مواليد عام 1983، مصري)".
وبيّنت في بلاغ، أنّه "ضُبط بحوزته: 731 غرامًا من مادة حشيشة الكيف موضّبة للتوزيع، 58 حبّة ترامال (Tramal)، 58 حبّة ريفوتريل (Rivotril)، 20 حبّة بريجيديكس (Pregedex)، 5 حبات دوريكسينا (Dorixina)، ميزان حسّاس، مبلغ 1500 دولار أميركي وهاتفان خلويان".
ولفتت المديرية إلى أنّ "الموقوف أودع مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه بناءً على إشارة القضاء المختصّ".
كانت هذه تفاصيل خبر فصيلة البسطة أوقفت مروج مخدرات بعد مداهمة في النويري وضبطت كمية منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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