حمادة: الرد على العدوان الصهيوني الأخير على لبنان حتمي

اكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة أن "الرد على العدوان الصهيوني الأخير على لبنان حتمي، وأننا سوف نبرهن للعالم وللعدو ولقطعان المستوطنين أننا قوم لا يستطيع نتنياهو أن يستثمر بدمائنا لوظائف ومآرب انتخابية، إنما سيكون الاستثمار بدم جنوده الدمى"، منوها بالموقف الرسمي في مواجهة هذا العدوان.
وشدد على انه "لا يمكن أن نحقق بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة الذهبية إلا الانتصارات، ونحن على قلب وموقف واحد نقول للاسرائيلي اننا سوف نتمكن منك، مهما اختبأت وراء جدارك".
وعلق حمادة على العقوبات الأميركية الجديدة وقال: "لن تستطيعوا أن تلووا لنا ذراعا من خلال كل التصنيفات والعقوبات المالية والاقتصادية، فنحن قوم لا يمكن لأحد أن يأخذنا إلى المكان الذي يريده، ونجوع ونعرى، ولكن نبقى على كرامتنا، ونحن أتباع ذلك الشعار هيهات منا الذلة، الذي لا يزال صداه يتردد إلى يومنا هذا".
وانتقد "من يتحدث عن مستوى المدرسة الرسمية، ويقترح مشاريع وخططا للنهوض بها، وهو من الخلف يتآمر عليها، وصولا إلى إغلاقها بعد تضعيفها لمصالح ومآرب خاصة، ونحن نقول له تفضل وانظر إلى النموذج هنا، ونتحدث برأس مرفوع عن مدارس وطلاب الهرمل وخصوصا في نسب النجاح والمعدلات".
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