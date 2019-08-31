وديع عقل: "التيار الوطني" خشبة الخلاص للناس وهناك مسؤولون يجب أن يدخلوا السجن

أكّد عضو المكتب السياسي في "التيار الوطني الحر" ​وديع عقل​، أنّ "السياسين يجب أوّلًا أن يعطوا المثال الصالح أمام المواطنين. لا يمكن أن يسرقوا ويقولوا للمواطن إنّه عليه أن يتحمّل". ولفت إلى أنّ "وزيرين فقط في الحكومة الجديدة، هم وزير العدل ​ألبرت سرحان​ ووزير الشؤون الإجتماعية ​ريشارد قيومجيان​ حوّلا موظّفين على ​الهيئة العليا للتأديب​، الّتي تُعنى بطرد الموظّف ​الفاسد​". ورأى أنّ "هذا معناه أنّ هناك وزراء راضون عن الموظفين كافّة، أو لا يعرفون أنّ هناك فسادًا في وزاراتهم، أو انّهم متواطئن مع الموظفين".

وشدّد في حديث تلفزيوني، على "وجوب إجراء تعديلات كبيرة في أجهزة الرقابة، وففي عهد ​ديوان المحاسبة​ مثلًا، "طارت" الـ11 مليار"، مبيّنًا أنّ "مدعي عام ​جبل لبنان​ القضاية ​غادة عون​ قامت بـ"تنظيفات" في ​بعبدا​، ولولاها لما رأينا قاضيين طُردا. وفي الأمس، صدر قرار عن الهيئة التأديبية للقضاء بفصل رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان منذر ذبيان".

وأوضح عقل أنّ "اللبنانيين تعوّدوا أنّه عندما يأتي رئيس جمهورية أو حزب قوي، يسرعون إليه للقيام بواسطات، لكن بعهد رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، نحن لا نعمل بهذه الطريقة"، منوّهًا إلى أنّ "القاضي الّذي لا يتجاوب للضغوطات السياسية هو أنزه وأفضل قاض".

وركّز على أنّ "هناك أشخاصًا في مواقع مسؤوليّة يجب أن يذهبوا إلى المنزل"، مشيرًا إلى أنّ "التيار الوطني الحر" هو خشبة الخلاص للناس، بأنّه يوجد أشخاص يريدون التغيير"، معلنًا أنّ "لنخلّص البلد، في ناس لازم تفوت عالحبس". كما وجد أنّ "هناك تراخيًا في جهاز ​حماية المستهلك​".