افرام: لخطة اقتصادية خمسية هدفها تصفير العجز واجتماع بعبدا سياسي للاقتصاد

رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​نعمة افرام​ أنّ "لجنة ​الاقتصاد​ والتخطيط واللجنة المالية كان يجب أن تتواجدا في الاجتماع الّذي دعا إليه رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ يوم الإثنين في ​قصر بعبدا​، لكن هذا الاجتماع لا يمكن أن يتواجد فيه 100 شخص".

ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "الاجتماع منطلق من فكرة أساسيّة، أنّ منذ سنوات هناك رؤى اقصادية عدّة في البلد، ولا رؤية موحّدة للحلول. هذا اجتماع سياسي للاقتصاد،ويجب على جميع الأفرقاء السياسيين القول إنّنا على شفير الهاوية ويجب أن نتّحد للخروج بخطة إقتصاديّة موحّدة لها أهداف فعليّة".

وركّز افرام على أنّ "المطلوب خطة إقتصادية خمسيّة هدفها الأساسي هو تصفير ​العجز​، لإقناع ​المجتمع الدولي​ بإعطائنا ديونًا على فائدة 7 بالمئة، واجتماع الإثنين سيؤدّي إلى ضرائب ورسوم جديدة"، مشدّدًا على أنّه "لا يمكن العيش 15 سنة بترف ولهو، ونقول اليوم إنّنا نريد الإكمال بالمسار نفسه".