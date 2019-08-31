نديم الجميل: لو لم يُغيب الصدر لما كنا رأينا ما نراه اليوم من تدخلات بشؤوننا

ركّز النائب ​نديم الجميل​، على أنّه "لو لم يُغيَّب الإمام ​موسى الصدر​، لما كنّا رأينا ما نراه اليوم من تدخلات إقليميّة في شؤون ​لبنان​ الداخلية، ولكانت الوحدة الوطنية أمتن ممّا هي عليه اليوم".

ودعا في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "يعيده الله سالمًا إلى وطنه الّذي أحّب، ليتابع ​سياسة​ الإنفتاح والدفاع عن القضايا المُحّقة".