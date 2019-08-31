ركّز النائب نديم الجميل، على أنّه "لو لم يُغيَّب الإمام موسى الصدر، لما كنّا رأينا ما نراه اليوم من تدخلات إقليميّة في شؤون لبنان الداخلية، ولكانت الوحدة الوطنية أمتن ممّا هي عليه اليوم".
ودعا في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "يعيده الله سالمًا إلى وطنه الّذي أحّب، ليتابع سياسة الإنفتاح والدفاع عن القضايا المُحّقة".
كانت هذه تفاصيل خبر نديم الجميل: لو لم يُغيب الصدر لما كنا رأينا ما نراه اليوم من تدخلات بشؤوننا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.