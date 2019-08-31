نقولا: ذيول الحروب أوصلتنا للوضع الاقتصادي الحالي واميركا تريد اخضاعنا

أشار النائب السابق ​نبيل نقولا​ في تصريح اذاعي الى ان النائب السابق ​نعمة الله ابي نصر​ قدم اقتراح كبير يتعلق بموضوع احياء ذكرى دولة ​لبنان​ القانون واجهض اقتراح القانون ب​مجلس النواب​ ولم يمرّ"، لافتا الى أنه "يمكنا أن نحتفل بهذه الذكرى لأنها كانت بداية استقلال للبنان وأن لا نأخذه من الناحية الطائفية كما البعض حاول أن يفعل".

ولفت الى أننا "نرى اليوم طغيان طائفية على أخرى وفي عملية التجنيس الذي حدث عام 1990 حيث تم تجنيس 250 الف شخص ما يقارب مليون شخص والاغلبية الساحقة منهم من طائفة معينة وهذا ما احدث الخلل في ​الطوائف​ ففي وقت كان ​المسيحية​ مناصفة أصبحت أقل".

وأضاف: "لبنان في العام 1972 لم يكن قوة عسكرية ولكنه كان قوة اقتصادية"، معتبرا أن "​الاقتصاد​ هو أساس كي لا نصل الى الانهيار"، لافتا الى أننا"تحملنا ​الحرب اللبنانية​ ولم يهتز الاقتصاد ولكن زيول الحروب التي مرت على لبنان أوصلتنا الى الحالة الاقتصادية وهدف ​الولايات المتحدة​ اخضاع لبنان"، مشددا على أنهم "يريدون اخضاعنا بالطبابة، بالتعليم والسكن"، معتبرا أنه "عندما توقفت القروض السكنية توقف البلد".