دعموش: الاعتداء الاسرائيلي على الضاحية لن يمر بدون عقاب

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في ​حزب الله​ الشيخ علي دعموش ان "​الولايات المتحدة الاميركية​ تحاول استهدافنا واستهداف ​البيئة​ الحاضنة للمقاومة بالعقوبات المالية والاقتصادية بهدف الضغط على جمهور ​المقاومة​ والفصل بينه وبين المقاومة، وتأليب ال​لبنان​يين على المقاومة وابعاد حلفاء المقاومة عن المقاومة، مشيرا خلال حفل تكريمي للناجحين في ​الامتحانات الرسمية​ في ​بلدة لبايا​ البقاعية: الى ان كل هذه الأهداف فشلت حتى الان، حيث لم تتمكن ​اميركا​ بالرغم من التحريض والتشويه والاتهامات والاكاذيب والافتراءات والضغوط من ابعاد اللبنانيين عن المقاومة، بل ان حضور المقاومة السياسي والشعبي يزداد، وثقة اللبنانيين بالمقاومة تدفعهم للتمسك بها والالتفاف حولها اكثر من اَي وقت مضى".

وخلال رعايته احتفالاً أقامته ​بلدية لبايا​ في ​البقاع الغربي​ تكريماً للطلاب الناجحين في ​الإمتحانات الرسمية​ والأساتذة المتقاعدين، اعتبر ان الاميركي مهما حاول تحريض اللبنانيين على المقاومة وتأليبهم ضدها وإبعادهم عنها لن ينجح في ذلك، ويجب ان ييأس من الفصل بين المقاومة وبين جمهورها، لان المقاومة راسخة ومتجذرة في وجدان وعقل وقلب وثقافة جمهورها ولا يمكن لاحد ان يفصل بينها وبين اَهلها وشعبها".

واشار الى ان العدو وال​اسرائيل​ي لا يزال يتربص بلبنان ويخترق سيادته ويعتدي عليه، والاعتداء الاخير على الضاحية وعلى اخوة لنا في ​سوريا​ هو شكل من أشكال الاعتداء على لبنان، لكنه لن يمر بدون عقاب.

وشدد على ان "اسرائيل باتت تخشى من شن حرب شاملة في لبنان او في المنطقة، لأنها تعرف أن المقاومة في لبنان بما تمتلكه من امكانات وقدرات وعزم وارادة ، ستكون قوة حاسمة في أي حرب مقبلة ولذلك هي ستتجنب اي حرب في هذه المرحلة لهذه الأسباب ولاسباب اخرى كثيرة".