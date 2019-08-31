الحواط: ما أحوجنا الى الخطّ السياسي الذي أرساه الامام موسى الصدر

علق النائب ​زياد الحواط​ على ذكرى تغييب الامام السيد ​موسى الصدر​ قائلا: "ما أحوجنا الى الخطّ السياسي الذي أرساه مع كبار ​لبنان​ ومنهم العميد ريمون اده ، وعنوانه العيش المشترك والوحدة الوطنية والمصلحة المشتركة للبنانيين جميع اللبنانيين".

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