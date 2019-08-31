دبي - بواسطة محمد فارس 89 إصابة.. أمريكية تعذب رضيعها جنسيًا حتى الموت! © Albawaba.com قدمت بواسطة

من الطبيعي أن تدافع الأم عن أطفالها بكل قوتها، ولكن بين الحين والآخر تظهر جريمة شنيعة تقشعر لها الأبدان، حيث عذبت أمريكية وصديقها طفلها جنسيًا حتى الموت في عيد ميلاده الأول.

عانى الرضيع هوس واين بينهام من 89 إصابة في جميع أنحاء جسده، وأعلنت وفاته بعد نقله إلى المستشفى في مدينة "كولمان" في ولاية "ألاباما" الأمريكية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، ادعت "كريستال بالينجر"، وصديقها "جيفري هيو براون"، أن الطفل أصيب في حوض الاستحمام في منزلهما المتنقل.

إلا أن الطب الشرعي كشف في وقت لاحق عن إصابة الرضيع بـ 38 إصابة في رأسه ورقبته ناتجة عن صدمات قوية، و4 إصابات في كل عين، و19 على ذراعيه وساقيه، و6 في جذعه، و7 في الأعضاء التناسلية والشرج.

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وكشفت التقارير أن الأم وصديقها كانا تحت تأثير مخدر الميثامفيتامين عند وقوع الحادث، والآن يواجه الاثنان اتهامات بالقتل العمد والتعذيب الجنسي، وستتراوح عقوبتهما بين الإعدام أو السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانتهما.

ومن المقرر أن يُحاكم براون في شهر سبتمبر، ولم يتضح بعد متى ستحاكم بالينجر.

ومن جانبه قال المدعي ويلسون بلايلوك: "إنه أمر مروع، من الصعب قراءة ما حدث لهذا الطفل الرضيع، لقد قضى آخر 36 ساعة من حياته في رعب وألم".

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