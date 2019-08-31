توقيف مواطن فرنسي بمعبر باب سبتة في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمعبر باب سبتة، مساء أمس الجمعة، من توقيف مواطن فرنسي من أصل تركي، يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك تنفيذا للأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في حقه من طرف السلطات القضائية الفرنسية في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المشتبه به يأتي في إطار تعزيز آليات التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية، وكذا تدعيما للعمليات الأمنية المنجزة لتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات تنقيط المواطن الفرنسي المذكور بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول كشفت أنه مطلوب للقضاء الفرنسي منذ 29 يوليوز المنصرم، للاشتباه في ارتباطه بشبكات الاتجار في المخدرات.
وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار عرضه على السلطات القضائية للبت في مسطرة التسليم.
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