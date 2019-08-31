السائحة المحتجة على “حبس الدجاج” في طنجة من محبي الحيوانات…أصيبت بانهيار عصبي ونُقلت إلى المستشفى 

خلف فيديو لسائحة حلت بطنجة لقضاء عطلتها الصيفية، الكثير من الجدل، بعدما دخلت في حالة هستيرية يوم الخميس، بسبب مشاهدتها لدجاج معروض للبيع، محبوس في قفص بلاستيكي.

وكشف مصدر أمني لـ”اليوم24″ أن السائحة من جنسية بريطانية، وهي من محبي الحيونات الأليفة، وكانت تريد تحرير الدجاجات من القفص البلاستيكي، إذ أصيبت بانهيار عصبي أدى بالشرطة السياحية إلى الإشراف على نقلها للمستشفى الجهوي محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضاف المصدر ذاته، أن بائع الدجاج لم يرغب في متابعة السائحة قانونيا.

وكان الفيديو الذي تداوله نشطاء “فايسبوك” على نطاق واسع، قد أظهر السائحة وهي تصيح بأعلى صوتها، محاولة تحرير الدجاجات من القفص البلاستيكي، فيما قام البائع بصد محاولاتها ونعتها بالمجنونة.

وطالبت السائحة من البائع بلغة مغربية مفككة أشارت إليها بعبارة “دابا فلوس”، تسليمها الدجاجات مقابل مبلغ مالي، وهو ما حاول عدد من المتجمهرين حث البائع على فعله.