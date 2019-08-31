طقس السبت.. جو حار مع زخات مطرية رعدية بالأطلس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يظل الطقس حارا نسبيابكل من الجنوب والجنوب الشرقي والسهول الواقعة غرب الأطلس، مع تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، مصحوبة بكتل ضبابية ستهم السواحل.

كما سيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات مطرية رعدية بمرتفعات الأطلس ومناطقه المجاورة والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، فضلا عن تمركز سحب مدارية بالأقاليم الجنوبية مما سيعطي زخات مطرية رعدية.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق، مع هبوب رياح رملية محليا بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة شرقية بمنطقة طنجة والواجهة المتوسطية، ومن القطاع الشمالي أو الشرقي بالأقاليم الجنوبية، وشمالية إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسواحل الوسطى، وما بين 25 و30 درجة بسوس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و25 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 19 و24 بالمرتفعات، وما بين 24 و29 درجة بالريف والسفوح الجنوبية الشرقية وقرب السواحل، وما بين 30 و35 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول المحيط الأطلسي وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و40 درجة بالسايس والسهول الداخلية وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والرباط، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.