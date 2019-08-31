أوامر ملكية سعودية وعقوبات ضد إيران.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"، السبت 31 من أغسطس/آب، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة: محامية أمريكية تؤكد تورط مخابرات قطر بجرائم شقيق تميم، وصدور أوامر ملكية سعودية بينها تعيين رئيس جديد للديوان الملكي، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يقول إن هناك معلومات تؤكد توجه الناقلة الإيرانية "أدريان 1" إلى سوريا.

كما يقول عضو المجلس السيادي بالسودان الفريق شمس الدين الكباشي في تصريح لـ"العين الإخبارية" إن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك سيمثل السودان باجتماعات الأمم المتحدة سبتمبر/أيلول المقبل، وواشنطن تفرض عقوبات على ناقلة نفط إيرانية وقبطانها، وأبوالغيط يدين افتتاح هندوراس مكتبا دبلوماسيا بالقدس المحتلة.

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وفي الاقتصاد تطالعون: أمريكا تصعّد الحرب التجارية مع الصين بتفعيل الرسوم الأحد المقبل، ورئيس وزراء بريطانيا يتعهد بخفض الدين العام، وإنتاج أمريكا من النفط ينخفض إلى 08.12 مليون برميل يوميا، والذهب يستغل الحرب التجارية ويرتفع للشهر الرابع على التوالي، واليورو يهوي أمام الدولار لأدنى مستوى منذ مايو 2017، والبنك الدولي يدعم لبنان في مواجهة أزمته الاقتصادية.

وفي الرياضة تجدون: مدير سان جيرمان يرمي كرة نيمار في ملعب برشلونة.

أما في الفن تقرأون: ماثيو ماكونهي أستاذا جامعيا بدوام كامل للمرة الأولى.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث في مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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