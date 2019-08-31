إندونيسيا تنشر 2500 شرطي إضافي للتصدي للاضطرابات في بابوا

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وكالة الأنباء الألمانيةالسبت 2019/8/31 12:07 م بتوقيت أبوظبي
الشرطة الإندونيسية بمقاطعة بابوا لمواجهة الاضطرابات الحالية
أعلنت الشرطة الإندونيسية، السبت، نشر 2500 رجل أمن إضافي من الجنود والضباط بمقاطعة بابوا لمواجهة الاضطرابات على خلفية مزاعم بالتعامل بعنصرية مع السكان.
وتشكل مقاطعتا بابوا وبابوا الغربية الجزء الذي تحكمه إندونيسيا من جزيرة "غينيا الجديدة"، ويسكنهما أفراد عرقية "ميلانيزيا".
وقال المتحدث باسم الشرطة ديدي براسيتيو إنه سيتم نشر التعزيزات الأمنية في العاصمة الإقليمية "جايابورا"، حيث تصاعدت التوترات بين السكان الأصليين والمهاجرين إلى المدينة من مناطق أخرى في أنحاء البلاد، وتحولت إلى أعمال عنف، منذ أمس الأول الخميس.
وأضاف أنه تم تكليف القوات باستعادة النظام والحفاظ على المنشآت الحيوية.
وأضرم متظاهرون النار في مبانٍ حكومية، ومركز تسوق تجاري بـ"جايابورا" يوم الخميس الماضي، ما دفع الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضدهم.
وذكرت السلطات الإندونيسية أن جنديا ومدنيين اثنين لقوا مصرعهم، الأربعاء الماضي، في مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في منطقة "ديياي"، في حين قال ناشطون إن 7 مدنيين قتلوا.
وانطلقت الاحتجاجات ضد الحكومة يوم التاسع عشر من الشهر الجاري بسبب ما تردد حول المعاملة القاسية والعنصرية التي يتلقاها طلاب بابوا في جزيرة "جاوا" الرئيسية.
وقامت الحكومة بقطع خدمات الإنترنت عن مقاطعة بابوا منذ 21 آب/أغسطس الجاري، في محاولة لاستعادة النظام بعدما أضرم محتجون النار في العديد من المباني خلال المظاهرات التي شارك فيها الآلاف في مقاطعة " بابوا الغربية" المجاورة، حيث جرى نشر قوات أمن إضافية قوامها 1500 فرد.
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