مقتل 8 من مسلحي طالبان في تصدي الأمن الأفغاني لهجوم شمال البلاد

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالسبت 2019/8/31 11:50 ص بتوقيت أبوظبي
قوات أمن أفغانية - أرشيفية
أعلن المتحدث باسم شرطة مدينة قندوز شمال أفغانستان سيد سرفار حسيني مقتل 8 مسلحين من طالبان في اشتباكات مع قوات الأمن خلال تصديها لهجوم شرق وغرب المدينة الاستراتيجية شمال البلاد والتي تعرضت لهجمات متكررة منذ عام 2015.
وقال حسيني: "القتال متواصل، وصلت القوات الخاصة وهي تحاول صدّ هجمات طالبان".
وذكرت وسائل إعلام أجنبية أنه يمكن سماع دوي أسلحة خفيفة وثقيلة في 4 مواقع من المدينة.
وأعلنت حركة طالبان أن هجومها أدى إلى السيطرة على عدة مبانٍ مهمة، فيما كشف مسؤولون عن أن الاشتباكات وقعت حين هاجمت الحركة المدينة انطلاقاً من اتجاهات متعددة.
وأواخر أيلول/سبتمبر 2015، هاجمت حركة طالبان مدينة قندوز الواقعة قرب الحدود مع طاجيكستان، وتمكنت من السيطرة عليها لوقت قصير، ولم تتراجع طالبان إلا بعد دعم جوي أمريكي مكثف للقوات الحكومية الأفغانية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة ستبقي 8600 جندي في أفغانستان بعد توقيع الاتفاق مع طالبان لإنهاء نزاع مستمر منذ 18 عاما.
وأعلنت مصادر عسكرية أفغانية، أمس الجمعة، مقتل 40 مسلحا من طالبان خلال اشتباكات مع القوات الأمنية في العاصمة كابول وأقاليم أفغانية أخرى.
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