الان تتابع 2 مليون شخص في الهند قد يصبحون بدون جنسية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل آسام – الخليج 365

أعلنت سلطات ولاية آسام الهندية أن نحو مليوني من سكانها لم يتم إدراج أسمائهم في سجل لتعداد المواطنين، في هذه الولاية الواقعة بشمال غرب البلاد أجري، بمبادرة من الحكومة القومية الهندوسية التي تنوي تطبيقه في مناطق أخرى.

ويعني ذلك أن هؤلاء السكان، الذين قد تكون غالبيتهم من المسلمين، قد يحرمون من الجنسية ويتم ترحيلهم في نهاية الأمر.

وقال بيان رسمي إن ما مجموعه 31,1 مليون شخص من سكان آسام أدرجوا على لوائح السجل الوطني للمواطنين، لكن 1,9 مليون آخرين لم تضم أسماؤهم إلى السجل.

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وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في الولاية خشية من ردود فعل بعد نشر اللائحة.

والهدف الرسمي من السجل الوطني مكافحة الهجرة غير الشرعية. وهو يستوجب من سكان آسام أن يقدموا إثباتات عن أنهم يحملون الجنسية الهندية.

ويحصي “السجل الوطني للمواطنين” سكان آسام الذين يستطيعون إثبات وجودهم ووجود عائلاتهم قبل 1971، وهي السنة التي لجأ فيها ملايين الأشخاص إلى المنطقة قادمين من بنجلادش التي كانت تشهد حربا أهلية.

لكن معارضيه يتهمون القوميين الهندوس باستخدام هذا التعداد لمهاجمة الأقليات، وخصوصا الأقلية المسلمة، التي تمثل ثلث سكان آسام.

وآسام التي تضم اتنيات متنوعة، وتهزها أعمال عنف بين هذه المجموعات، هي الولاية الوحيدة التي تمتلك هذا السجل حاليا في الهند.