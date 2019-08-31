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بدء الجلسة الثالثة من محاكمة عمر البشير بتهم تتعلق بالفساد

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الان تتابع بدء الجلسة الثالثة من محاكمة عمر البشير بتهم تتعلق بالفساد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365:

بدات في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم السبت الجلسة الثالثة من محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير بتهم تتعلق بالفساد.

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ويواجه البشير، الذي حكم البلاد طيلة 30 عاما، تهم قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي أطاحت به، كما يلاحقه القضاء الدولي ويطالب بتسليمه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي.

وتجرى محاكمة الرئيس المعزول بمعهد العلوم القضائية والقانونية وسط حراسة عسكرية كبيرة ويواجه أيضا تهم حيازة عملات أجنبية والرشوة وإساءة استخدام نفوذه.

وأخبر المحقق المحكمة أنه تم العثور على ما يقرب من 7 ملايين يورو في منزل البشير، وعلى مبالغ متواضعة بالدولار الأمريكي والجنيه السوداني.

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