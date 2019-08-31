نصف الأطفال اللاجئين بلا تعليم

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السبت 31 أغسطس 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقريراً يشير إلى أن هناك أكثر من 7.1 مليون طفل لاجئ ممن هم في سن الدراسة، 3.7 مليون طفل منهم "أي أكثر من النصف" لا يرتادون المدرسة.



ويوضح تقرير "أزمة في تعليم اللاجئين" ومع تقدم الأطفال اللاجئين في السن، تصبح الحواجز التي تحول دون حصولهم على التعليم أكثر صعوبة، إذ يرتاد 63% فقط من الأطفال اللاجئين المدارس الابتدائية، مقارنة بـ 91% على مستوى العالم.

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ويحصل 84% من المراهقين بحسب التقريرعلى تعليم ثانوي حول العالم، بينما لا يحظى سوى 24% من اللاجئين على مثل تلك الفرصة.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي: "المدرسة هي المكان الذي يُمنح فيه اللاجئون فرصة ثانية، إن عدم منح اللاجئين الفرصة لتطوير المهارات والمعرفة التي يحتاجونها للاستثمار في مستقبلهم يعني بأننا نخذلهم".

ويعتبر الانخفاض الحاد في تسجيل اللاجئين في المدارس الابتدائية والثانوية نتيجة مباشرة لنقص التمويل اللازم لتعليم اللاجئين.

ودعت المفوضية الحكومات والقطاع الخاص والهيئات التعليمية والجهات المانحة إلى تقديم دعم مالي لمبادرة جديدة تهدف إلى إطلاق التعليم الثانوي للاجئين.