كوريا الشمالية: تصريحات بومبيو تزيد من صعوبة المحادثات

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السبت 31 أغسطس 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية نقلاً عن نائبة وزير الخارجية تشوي سون هي، إن "تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن سلوك كوريا الشمالية المارق ستزيد من صعوبة المحادثات مع الولايات المتحدة".



وكان بومبيو قد قال يوم الثلاثاء الماضي "أدركنا أن سلوك كوريا الشمالية المارق لا يمكن تجاهله"، ونقلت الوكالة عن تشوي قولها إن تعليق بومبيو غير منطقي ومستفز.

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وأضافت في بيان "بومبيو اشتط في لغته، وذلك جعل من بدء المفاوضات المتوقعة على مستوى مجموعات العمل بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة أكثر صعوبة"، وحذرت من أن توقعات كوريا الشمالية من المحادثات مع واشنطن تقل تدريجياً وأن ذلك يدفع بلادها لمراجعة جميع الإجراءات التي اتخذتها صوب التقارب مع الولايات المتحدة.

وتابعت "من الأحرى بالولايات المتحدة أن تكف عن اختبار صبرنا بمثل هذه التصريحات التي تثير حفيظتنا إذا كانت تريد ألا تندم أشد الندم بعد ذلك".

وصعدت كوريا الشمالية من انتقاد بومبيو في الآونة الأخيرة ووصفته بأنه "سم زعاف" وشككت في محاولاته لاستئناف المحادثات.

وتوقفت المفاوضات الهادفة إلى تفكيك برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية منذ فشل قمة ثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في العاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير الماضي.