الناصر يدعو لحياد المؤسسات التونسية في الانتخابات الرئاسية‎

Advertisements

السبت 31 أغسطس 2019

الناصر

كتب متابعات_الخليج 365

قبل أيام من انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي التونسي المقرر تنظيمه في 15 سبتمبر/أيلول، دعا رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر إلى ضرورة حياد المؤسسات التونسية عن كل توظيف سياسي وانتخابي.



وقال الناصر، خلال خطاب ألقاه بمناسبة الإعلان عن انطلاق الحملة الانتخابية، إنه لا مجال للتشكيك في القضاء والأمن.

وأكد أن تونس ستلتزم بحياد جميع المؤسسات خلال الحملة الانتخابية، موضحا أن شرط تكافؤ الفرص بين المرشحين سيضفي طابع الشفافية والنزاهة على نتائج الانتخابات.

جاء الخطاب في ظل الاتهامات المتصاعدة ضد تحالف الشاهد وتنظيم الإخوان، باستغلال الأجهزة التونسية في حملتهم الانتخابية.

Advertisements

وخلف محمد الناصر الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي بعد أن وافته المنية يوم 25 يوليو/تموز الماضي.

واعتبر حمة الهمامي، المرشح الرئاسي، أن الائتلاف الحكومي يريد تحويل قناعة الناخب التونسي عبر الأدوات اللاشرعية، معتبرا ذلك شكلا من أشكال التزوير الانتخابي، حسب توصيفه.

وبيّن الهمامي 69 سنة، في تصريحات وفقا لـ"العين الإخبارية"، أن نزاهة الانتخابات لا تتم إلا بتساوي الفرص بين كل المترشحين.

ولم تقنع، حسب عديد الملاحظين، خطوة الشاهد التي اتخذها بالتخلي عن رئاسة الحكومة وتفويض صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان.

وتنطلق الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي يوم 2 سبتمبر/أيلول، ومن المقرر أن تنطلق غدا الحملة الانتخابية خارج تونس.