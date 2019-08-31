الشرطة البرازيلية تعتقل 3 أشخاص على خلفية حرائق الأمازون

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السبت 31 أغسطس 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

ألقت الشرطة المدنية بولاية بارا، الواقعة شمالي البرازيل، القبض على 3 أشخاص تشتبه في تورطهم بإضرام النيران في تلك المنطقة من غابات الأمازون، التي تعاني خلال هذه الأيام من حرائق نشبت جراء أسباب طبيعية وأخرى متعمدة.



ونفذ عناصر الشرطة يوم الخميس، العديد من أوامر الاعتقال والتفتيش في إطار عملية أمنية في بلدة ساو فيليكس دو شينغو بجنوب الولاية.

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وقال مفوض الشرطة، جوزيه هومبرتو ميلو، إن الأشخاص الثلاثة تم اعتقالهم في مزرعة بتهمة حرق 5 آلاف هكتار من الغابة المحمية.

وخلال العملية، التي تهدف إلى توقيف المشتبه بهم بإشعال النيران، تم العثور على أشخاص يعملون في حالة عبودية ومسدس بدون وثائق في المزرعة.

وسوف يخضع المشتبه بهم للمحاكمة بتهمة الإضرار بالبيئة وإحداث تلوث وحرائق وتكوين تشكيل إجرامي.

ويشتبه المحققون في أن الثلاثة كانوا يستأجرون حوالي 50 رجلاً من أجل إزالة 20 ألف هكتار أخرى من الغابة تقع بالقرب من المزرعة.

كما نفذت السلطات أوامر تفتيش في مراكز أخرى بحثاً عن مشتبه بهم في ولاية جوياس (وسط). ويأتي هذا التحرك في ضوء التدابير الأمنية للسلطات البرازيلية لتوقيف المسؤولين عن إضرام آلاف من بؤر النيران التي انتشرت في الأمازون خلال الأيام الأخيرة وجلبت الانتباه الدولي للأزمة.