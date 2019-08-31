حزب الله يسلم الطائرتين الإسرائيليتين للجيش اللبناني

Advertisements السبت 31 أغسطس 2019 صورة أرشيفبة كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات قالت قناة "المنار" التلفزيونية التابعة لميليشيا حزب الله اللبنانية ومصادر عسكرية لبنانية إن الجماعة سلمت الجيش اللبناني اليوم الجمعة الطائرتين المسيرتين اللتين سقطتا في بيروت يوم الأحد.

وقال الجيش وميليشيا حزب الله إن الطائرتين المسيرتين كانتا إسرائيليتين. وأضافا أن واحدة انفجرت أما الأخرى فقد تحطمت في الضاحية الجنوبية لبيروت التي يهيمن عليها حزب الله. ووصف مسؤول أمني في المنطقة هدف ضربات الطائرات المسيرة بأنها مشروعات لإنتاج صواريخ دقيقة التوجيه. Advertisements

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