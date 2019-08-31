الرئيس الأمريكي يستضيف أمير الكويت في البيت الأبيض 12 سبتمبر

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السبت 31 أغسطس 2019

أمير الكويت

كتب متابعات_الخليج 365

قالت متحدثة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه سيستضيف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في البيت الأبيض، في 12 سبتمبر/أيلول.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، في بيان، إنه من المتوقع أن يناقش الزعيمان "التطورات الإقليمية والتعاون الأمني الثنائي ومكافحة الإرهاب".

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وكانت آخر زيارة لأمير الكويت لواشنطن في سبتمبر/أيلول الماضي؛ حيث عقد مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي الزيارة كذلك في إطار العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين، منذ ما يزيد على الـ100 عام.

وتكتسب هذه الزيارة أهمية مضاعفة في ضوء تسارع التطورات التي تشهدها الساحة على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة ما يتصل منها بالوضع في منطقة الخليج وتطورات عملية السلام في الشرق الأوسط.