الجيش السوري يقصف نقطة مراقبة تركية في حلب

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السبت 31 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفاً مدفعياً عنيفاً نفذته قوات النظام السوري المتمركزة في منطقة باشمرا بريف حلب الشمالي واستهدف نقطة المراقبة التركية في جبل عندان شمال حلب ومناطق أخرى محيطة بالنقطة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.



وتواصل طائرات النظام السوري والضامن الروسي قصفها لمدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي.

وبالتزامن مع ذلك تدور اشتباكات عنيفة بين قوات النظام ومسلحين موالين لها من جهة، وفصائل المعارضة المسلحة من جهة أخرى على محاور ريف معرة النعمان الشرقي، ومحور كبانة بريف اللاذقية الشمالي.

ومن المقرر دخول وقف إطلاق النار الذي أعلنه الضامن الروسي حيز التنفيذ عند منتصف ليل الجمعة على السبت.

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وأرتفع إلى 86 تعداد الغارات الجوية التي نفذتها طائرات النظام الحربية والتي استهدفت خلالها خان السبل والطريق الدولي بين حلب ودمشق والتح ومعرشمارين والغدفة وأم جلال وتحتايا وببيلا وجرجناز وكفرنبل وأبو مكي وكفر بطيخ ومعرة النعمان ومعرة حرمة والغدفة بريف إدلب، وبلدة الزربة بريف حلب الجنوبي فيما أرتفع عدد غارات طائرات الضامن الروسي إلى 42 غارة مستهدفةً محاور كبانة والخضر في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي ومحاور أم جلال وكفر بطيخ وبابيلا ومناطق شرق معرة النعمان بريف إدلب.

وألقت طائرات النظام المروحية نحو 58 برميلاً متفجراً استهدفت خلالها كل من التح ومحيط تلمنس و معرشمارين والهلبة وصهيان ومناطق في ريف معرة النعمان الشرقي، ومحور كبانة بريف اللاذقية.

وأرتفع عدد القذائف والصواريخ إلى520 واستهدفت تل جعفر والعامرية وكفر سجنة وأم جلال ومحيط جرجناز وحاس وكفرنبل والغدفة والرفة في أرياف معرة النعمان الجنوبية والشرقية.

وقصفت قوات النظام محور كبانة والخضر والتفاحية بريف اللاذقية، ومحاور في سهل الغاب بريف حماة الغربي وجبل شحشبو بريف حماة الشمالي.