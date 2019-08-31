فنزويلا تنفي اتهامات بحماية حركة "فارك" المسلحة الكولومبية

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السبت 31 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أعربت فنزويلا أمس الجمعة، عن قلقها إزاء إعادة تنشيط وشيكة للنزاع المسلح في كولومبيا، ورفضت اتهامات بوجوتا لها، بأنها تحمي حركة "فارك" المسلحة الكولومبية السابقة.

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وقرأ وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريزا البيان بعد يوم واحد من نشر العديد من القادة السابقين لحركة "فارك" شريط فيديو يقول إنهم سيحملون السلاح مجدداً.

وظهر قائد "فارك" السابق والمعروف باسم إيفان ماركيز، لوسيان مارين في شريط الفيديو مع نحو 20 شخصاً مدججين بالسلاح، ومن بينهم ما لا يقل عن 3 قادة سابقين، واتهموا حكومة الرئيس إيفان دوكي بعدم احترام اتفاق السلام لعام 2016، الذي أنهى 52 عاماً من الصراع، وأدى إلى تسريح حوالي 7 آلاف من مقاتلي فارك، وتحولت الجماعة المسلحة إلى حزب سياسي.