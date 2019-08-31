شكرا لقرائتكم خبر عن كشف موعد محاكمة المتهمين الـ5 باعتداءات 11 سبتمبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (واشنطن)

تبدأ محاكمة المتهمين الخمسة بالتخطيط لاعتداءات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة وبينهم العقل المدبر للهجمات خالد شيخ محمد في يناير 2021 في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأمريكية، على ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز أمس (الجمعة).

وحدد القاضي المكلف بالملف الكولونيل شاين كوهن تاريخ 11 يناير 2021 موعدا لبدء اختيار أعضاء هيئة المحلفين العسكرية المكلفة محاكمة الرجال الـ5 الذين يواجهون عقوبة الإعدام.

وورد التاريخ في مذكرة من نحو 10 صفحات تحدد الجدول الزمني للإجراءات التمهيديّة السابقة للمحاكمة، وتمهل فريق الدفاع حتى بدء الجلسة الأولى لتأمين الوثائق والمواد التي يحتاج إليها.

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ولم يؤكد أي من البنتاغون ومحامي الدفاع والادّعاء هذه المعلومات في الوقت الحاضر.

ووجهت التهمة رسميا قبل 10 سنوات إلى الرجال الخمسة المعتقلين منذ نحو 15 عاما في قاعدة غوانتانامو في أقصى جنوب شرق كوبا، لكن الإجراءات تأخرت بسبب تعقيدات الملف وتشعبه.

وكان خالد شيخ محمد (54 عاما) قد اعتقل في باكستان عام 2003 وخضع لجلسات كثيرة قبل نقله إلى غوانتانامو عام 2006. وبحسب البنتاغون، فهو اعترف بأنه العقل المدبر لاعتداءات 11 سبتمبر 2001 التي أوقعت نحو 3 آلاف قتيل.

وبين المتهمين الأربعة الآخرين اليمنيان رمزي بن الشيبة الذي كان من المقرر بحسب الاتهام أن يشارك في العملية لكنه لم يحصل على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، ووليد بن عطاس الذي يشتبه بأنه قام بعمليات الرصد قبل الاعتداءات.

كما أن عمار البلوشي المدعو أيضا علي عبدالعزيز علي، وهو قريب لخالد شيخ محمد متحدر مثله من باكستان، متهم بالمشاركة في العمليات اللوجستية، إضافة إلى متهم آخر بتمويل العملية.