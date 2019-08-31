شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: رسوم جمركية جديدة بـ15% على بضائع صينية.. الأحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (واشنطن)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس (الجمعة) أنّ رسوماً جمركيّة إضافيّة بالغة 15% على بضائع صينيّة بقيمة مليارات الدولارات ستدخل حيّز التنفيذ غدا (الأحد).

وردا على أسئلة صحفيين بشأن إمكان تأجيل تلك الرسوم إلى تاريخ لاحق، أجاب الرئيس الأمريكي «لقد تمّ تثبيتها».

وستدخل الرسوم حيّز التنفيذ الساعة 00:01 بالتوقيت المحلي (04:01 بتوقيت غرينتش) بحسب مكتب الممثل التجاري.

وتشمل البضائع المستهدفة مجموعةً واسعة من البضائع، ولاسيما في قطاعات الأغذية والنسيج والأثاث.

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ويخوض الطرفان منذ عام نزاعا تجاريا مع تبادل فرض رسوم جمركيّة على مليارات الدولارات من البضائع.

ويبدو أنّ المفاوضات بلغت طريقاً مسدوداً. غير أنّ ترمب قال مجدّداً إنّ هناك محادثات جارية بين واشنطن وبكين.

وأضاف «ليس باستطاعتي قول أيّ شيء، لكنّنا نتحدّث مع الصين. لدينا محادثات مع الصين. ومن المقرّر عقد اجتماعات. هناك اتصالات جارية».

وأردف ترمب «أعتقد أنّ اجتماع سبتمبر لا يزال قائماً. لم يتمّ إلغاؤه. سنرى ما سيحدث».

لكنّ الجانب الصيني لم يؤكّد حتى الآن عقد محادثات.

وأشار ترمب إلى أنّ «13% من الشركات الأمريكية ستُغادر الصين بمستقبل قريب»، مضيفا «أعتقد أنّ الرقم سيكون أعلى بكثير».