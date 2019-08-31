شكرا لقرائتكم اختراق حساب جاك دورسي الرئيس التنفيذي لـ"تويتر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض حساب جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، للاختراق، حيث أرسل تغريدات وأعاد إرسال تغريدات أخرى يمكن لأي شخص أن يراها شملت إهانات عنصرية وشتائم على صفحته التي يبلغ عدد متابعيها نحو أربعة ملايين متابع.
وقال موقع "تويتر" في تغريدة، الجمعة، إنه على دراية بتعرض الحساب للاختراق ويحقق فيما حدث.
وجاء في إحدى التغريدات التي نُشرت على حساب دورسي بعد قرصنته، أن الزعيم النازي أدولف هتلر كان بريئاً، بينما احتوت أخرى على تعليقات عنصرية بحق الأميركيين من أصل إفريقي واليهود.
كما ظهرت على صفحته الرسمية، تغريدة تشير إلى وجود قنبلة في مقر "تويتر".
وبعد فترة وجيزة من قرصنة الحساب، تم حذف التغريدات المسيئة.
وهبط سعر سهم "تويتر" بأقل من واحد في المائة في معاملات ما بعد ساعات التداول الرسمي بعد اكتشاف قرصنة الحساب.
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