السيسي يزور الكويت اليوم ويجري مباحثات مع أمير البلاد

يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت اليوم السبت، في زيارة رسمية للبلاد يجري خلالها مباحثات رسمية مع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وتعد زيارة الرئيس السيسي لدولة الكويت الزيارة الثالثة لدولة الكويت، حيث كانت الزيارة الأولى في يناير 2015 وجاءت تعبيرا عن المواقف الجيدة لدولة الكويت والمساندة للشعب المصري والوقوف إلى جانب مصر في أعقاب ثورة ‏30‏ يونيو‏.

وشهدت العلاقات المصرية الكويتية نموا كبيرا على مدار التاريخ خاصةً في ظل حرص القيادة السياسية في البلدين على التنسيق والتشاور الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على العلاقات الاقتصادية وتطور التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين.

كما شهدت السنوات الخمس الماضية تبادل لزيارات رسمية رفيعة المستوى بين القيادات السياسية بالبلدين توجت بزيارات رئاسية وأميرية، ولعبت تلك الزيارات دورا محوريا في تعزيز مستوى العلاقات المشتركة بين مصر والكويت والانتقال بها إلى آفاق أرحب.

وتحرص الحكومة المصرية على خلق مناخ من التواصل الدائم مع الكويت الشقيقة بما يحقق مزيد من التطور في الشراكة بين البلدين على كافة المستويات وبصفة خاصة العلاقات التجارية والاستثمارية.