فرنجية بذكرى تغييب الإمام الصدر: نهجك المقاوم يستمر ثقافة وإنجازات

أكّد رئيس "تيار المردة" ​سليمان فرنجية​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي بذكرى تغييب الإمام ​موسى الصدر​، أنّ "نهجك المقاوم يستمرّ ثقافة وإنجازات".

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