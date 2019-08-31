هاني قبيسي: المقاومة تفوقت بانتصاراتها وارعبت اسرائيل

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​هاني قبيسي​ الاحتفال التكريمي الذي نظمته بلدية ​مدينة النبطية​ لمناسبة حفل التخرج السنوي للطلاب الناجحين والمتفوقين في الشهادات الرسمية الى ان "​المقاومة​ اليوم تفوقت بإنتصاراتها وارعبت ​اسرائيل​ ونفتخر بأن ​الجيش الاسرائيلي​ يخشى مهندسان سقطا شهداء بإعتداء للاسرائيليين في سوريا وهذا الاعتداء ليس لإظهار قوة اسرائيل بل اظهرت الخوف في اسرائيل لانها تخشى من شابين متعلميين يسعيان لحماية بلدهم تخشاهم كما خشت فيما مضى بلال فحص و​محمد سعد​ والشيخ ​راغب حرب​ والسيد عباس الوسوي هي دولة مغتصبة جبانة لا مكان لها على مساحة ​العالم​ ال من خلال اعتدءاتها واغتيالاتها وشبكات التخريب فهي كما قال الامام المغيب ​موسى الصدر​ انها شر مطلق والتعامل مها حرام وبعد ما حصل من اعتداء على لبنان نفتخر بوحدة سياسية وطنية وموقف رائد لكل اركان الدولة بمواجهتهم وتصديهم لاعتداء اسرائيل لانهم اعلنوا صراحة ان من حق لبنان الدفاع عن نفسه وان على المقاومة بما تقدر من قوة وعزيمة الى جانب الجيش ان تحمي هذا الوطن وهذا ما نفتخر به بأن شباب مقاومين الى جانب ​الجيش الوطني​ يحرسون لبنان ويمنعون اسرائيل من الاعتداء على لبنان".

واشار الى ان "العقوبات التي تفرض على لبنان هي مشاركة للاسرائيليين بإعتدءاتهم على لبنان فالعقوبات التي تفرض على اشخاص وعلى مؤسسات من ​الادارة الاميركية​ ومن العالم الغربي اجمع هي حصار للبنان يساعد اسرائيل للنيل من هذا الوطن وهذا امر مرفوض لا يقبله عاقل لا في لبنان ولا في الخارج وقد ان الاوان لترتفع الاصوات على مساحة العالم بأننا لسنا حراساً للقضاء الخارجي ولسنا حراس لهذه العملة التي تتحكم بكل العالم وتوصل دول العالم الى الفقر والجوع نقول لمن فرض هذه العقوبات ان من صمد بوجه الحرب والاعتداءات الاسرائيلية والاحتلال الاجتياح لن تخيفهزهذه العقوبات ولا هذا الحصار المفروض مع انه يشكل عائق اساسي ام تطور لبنان واقتصاده وامام سمعة لبنان امام الرأي العالمي نحن نرى بهذا اعتداء جديد على لبنان وسيصمد كل لبناني وطني شريف امامم خذا الواقع الاقتصادي الذي تفرضه علينا الادارة الامريكية لكي تتمكن اسرائيل بلحظة من اللحظات من استهداف هذا الوطن وهذا لم يحصل ما دام فينا عرق ينبض وما دام فينا مقاوم يحمل سلاح وما دمنا نحمل راية الامام المغيب سماحة السيد موسى الصدر".