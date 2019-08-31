النشرة: وضع حذر على جانب الحدود اللبنانية الاسرائيلية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأنه يستمر الوضع حذرا على جانبي الحدود يبن ​لبنان​ واسرائيل في القطاع الشرقي من ​جنوب لبنان​ ويستمر معه غياب الدوريات الاسرائيلية الراجلة والمؤللة بمحاذاة ​السياج الحدودي​ على طول الخط الممتد انطلاقا من محور ​العديسة​ غربا حتى مرتفعات ​جبل الشيخ​ شرقا مرورا بمحاور المطلة ​الوزاني​ ​العباسية​ وتخوم ​مزارع شبعا​

كما وغابت معها أيضا حركة المستوطنين ​المزارعين​ في بساتين التفاح المحاذية للسياج الحدودي وخاصة في محور المطلة وفي الجانب اللبناني يسجل دوريات ناشطة للجيش و​اليونيفيل​ بمحاذاة هذا الخط مع اقامة نقاط مراقبة ثابتة وظرفية بهدف مراقبة الوضع.