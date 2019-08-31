النشرة: وضع حذر على جانب الحدود اللبنانية الاسرائيلية

أفاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا بأنه يستمر الوضع حذرا على جانبي الحدود يبن لبنان واسرائيل في القطاع الشرقي من جنوب لبنان ويستمر معه غياب الدوريات الاسرائيلية الراجلة والمؤللة بمحاذاة السياج الحدودي على طول الخط الممتد انطلاقا من محور العديسة غربا حتى مرتفعات جبل الشيخ شرقا مرورا بمحاور المطلة الوزاني العباسية وتخوم مزارع شبعا
كما وغابت معها أيضا حركة المستوطنين المزارعين في بساتين التفاح المحاذية للسياج الحدودي وخاصة في محور المطلة وفي الجانب اللبناني يسجل دوريات ناشطة للجيش واليونيفيل بمحاذاة هذا الخط مع اقامة نقاط مراقبة ثابتة وظرفية بهدف مراقبة الوضع.
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