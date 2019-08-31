اللجنة الدولية لحقوق الإنسان: الإعتداء الإسرائيلي انتهاك وتغيير لقواعد 1701

أعرب مفوض الشرق الأوسط لـ"اللجنة الدولية لحقوق الانسان" ومستشارها لشؤون الأمم المتحدة السفير هيثم أبو سعيد، خلال زيارته على رأس وفد، مسؤول وحدة الارتباط الإعلامي في "حزب الله" محمد عفيف، في مكتبه في الضاحية الجنوبية ببيروت، "الإعتداء الإسرائيلي الأخير الّذي له خلفيّات متشعّبة، وهو بمثابة خرق للقرار الأممي 1701، ودعوة صريحة لجرّ المنطقة إلى مفترق طرق في تنظيم الصراع وربط النزاع القائم منذ آب 2006".
ولفت إلى "إضافة هذا الإعتداء إلى ملف إسرائيل في المنطقة"، مؤكّدًا أنّ "إسرائيل لا تسعى إلى السلم في المنطقة، وكلّ تحرّكاتها في لبنان وسوريا ومؤخرًا في العراق على "الحشد الشعبي" تشير إلى ذلك".
رافق أبو سعيد كلّ من: مستشار اللجنة للشؤون الاستراتيجية العميد حسن بشروش، رئيس الهيئة القانونية في اللجنة رياض حركة، عضو هيئة الأمانة العامة عصام الخطيب، المستشار الإعلامي لأبو سعيد في سوريا يوسف الفريّج، مسؤول المكتب الإعلامي علي أحمد وعضو المكتب الإعلامي ماجدة الموسوي.
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