الدفاع المدني: إخماد 4 حرائق مختلفة في الفنار وبتلون ومهرين

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ داخل منور أحد المباني السكنية في الفنار - المتن، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".
وبيّنت أنّ "العناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في الفنار - المتن، حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في بتلون - الشوف، وآخر شبّ في قندول وبلان في مهرين - جبيل".
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