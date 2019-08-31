الدفاع المدني: إخماد 4 حرائق مختلفة في الفنار وبتلون ومهرين

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل منور أحد المباني السكنية في ​الفنار​ - ​المتن​، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".

وبيّنت أنّ "العناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في الفنار - المتن، حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في بتلون - ​الشوف​، وآخر شبّ في قندول وبلان في مهرين - جبيل".