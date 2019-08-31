شدّد رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي بذكرى تغييب الإمام ​موسى الصدر​، على أنّه "أيًّا كانت الظروف الغامضة والمصالح المتشابكة الّتي أدّت إلى اختفاء الإمام موسى الصدر، لكن لا بدّ من جلاء الحقيقة بأيّ ثمن وفوق كلّ اعتبار".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط عن اختفاء الإمام الصدر: لا بد من جلاء الحقيقة بأي ثمن وفوق كل اعتبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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