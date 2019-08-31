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البستاني مثّل الرئيس عون في قداس عيد مار عبدا في دير القمر

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مثّل عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​فريد البستاني​، رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في القداس الّذي أُقيم بمناسبة عيد مار عبدا، يوم أمس في ساحة "​جامعة سيدة اللويزة​" في ​دير القمر​.

وكان قد ترأّس القداس الرئيس العام للرهبنة المريمية الأباتي مارون الشدياق، بمشاركة راعي أبرشية صيدا ودير القمر للموارنة المطران ​مارون العمار​، وعاونه رئيس دير مار عبدا وجمهوره.

شارك في القداس النائبان ​جورج عدوان​ و​مروان حمادة​، داليا جنبلاط ممثّلةً رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​، الوزير السابق ​ناجي البستاني​، رئيس البلدية السفير ملحم مستو، رئيسة بلدية كفرقطرا ألين نصار وعدد من الوجوه البلديّة والإختياريّة والحزبيّة وفعاليّات دير القمر والجوار.

وتسلّم البستاني بالنيابة عن الرئيس عون، درعًا بالمناسبة قدّمها له الأباتي الشدياق ورئيس "جامعة سيدة اللويزة" الأب ناجي خليل.

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