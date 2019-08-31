حسن فقيه: مقبلون على اوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة

رأى نائب رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​حسن فقيه​، في احتفال تأبيني في دارة ناصيف حمود في شيحين للقيادي في حركة "أمل" النقابي ​حسين خليل​، "اننا مقبلون على اوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، من خلال مؤشرات لإجراءات قاسية تطال اغلب فئات ​الشعب اللبناني​، في وقت ينتظر المواطن انفراجات وحلولا ليعيش بكرامة".

وتحدث القيادي في حركة "امل" ​عباس عيسى​، عارضا لسيرة الفقيد وعطاءاته، وقال: "نحن نعيش أيام الصبر والتضحية وآلام الفقد، في ​عاشوراء​ وذكرى تغييب الامام الصدر ..وعلى خطاهم خسارة كادر طليعي في هذه المسيرة، لكن هذه المحطات تعلمنا الصبر والعزيمة، وتسريع الخطى لبذل التضحيات، حيث القضايا الكبرى بحاجة الى أثمان أكبر".